Bursaspor Ozan ve Serdar’dan yoksun çalıştı

Bursaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda Yeşil-Beyazlı futbolcular daha sonra pas-kontrol çalışması yaptı.
Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Ozan İpek, fizyoterapist Recep Lokmanoğlu nezaretinde çalıştı.
Milli takımlarda bulunan Musa Çağıran, Sebastian Pinto, Petteri Forsell ve Teteh Bangura antrenmana katılmadı.