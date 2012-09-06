Bursaspor Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.





Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.





Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 20'şer dakikalık 2 periyot halinde yapılan tempolu koşularla devam etti. Daha sonra dar alanda prese dayalı pas çalışması yapan Yeşil-Beyazlı futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.





Sakatlığı bulunan Serdar Aziz, doktor kontrolünde yürürken, milli takımlarında bulunan futbolcular Sebastian Pinto, Alfred N'Diaye, Petteri Forsell, Teteh Bangura ve Musa Çağıran'ın yanı sıra izinli olan Scott Carson, antrenmana katılmadı.





Bursaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.