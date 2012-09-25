Bursaspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, ligde hafta sonu karşılaşacağı Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erturğrul Sağlam yönetiminde Özlüce Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleşen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman karşılıklı pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışan Yeşil-Beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Dün oynanan A2 maçında forma giyen oyuncular Barış Örücü, Okan Deniz, Süheyl Çetin ve Furkan Soyalp takımdan ayrı düz koşu yaptı. Ağrıları bulunan Serdar Aziz kontrol amaçlı dinlendirildi.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Bu arada, masörlerden Erol Korkmaz'ın 38. doğum günü antrenman öncesi soyunma odası çıkışında kutlandı. Hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Korkmaz, pastasının ilk dilimini Ertuğrul Sağlam'ın elinden yedi.