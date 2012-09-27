Bursaspor–Gaziantepspor maçı biletleri satışa çıktı

Ligin 6. Haftasında hafta sonu oynanacak Bursaspor - Gaziantepspor maçının biletleri satışa çıktı.





Biletler, Bursa Atatürk Stadı ana gişeleri ile Biletix gişelerinden saat 10 itibariyle satışa sunuldu. Misafir tribün biletleri ise maç günü Kültürpark içinde Asayiş Ekipler Amirliği yanındaki otoparkta bulunan misafir tribün bilet gişesinden saat 10 itibariyle satışa sunulacak.





Bursaspor Kulübü, taraftarların bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle maçlara gelmemesini üzerine bilet fiyatlarında indirime gitmişti.





29 Eylül Cumartesi günü Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:





Açık Kale Arkası 10 TL





Kapalı Kale Arkası 20 TL





Maraton Tribünü 30 TL





Kapalı Tribün 75 TL





VIP 2-6.Sıra 150 TL





VIP 1.Sıra 275 TL