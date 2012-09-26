Bursaspor-Gaziantepspor maçı biletleri satışa çıkıyor

Bursaspor'un, ligin 6. haftasında cumartesi günü Gaziantepspor ile yapacağı maçın biletlerinin yarın satışa çıkacağı belirtildi.





Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçın bilet fiyatları, VIP A-B tribün 1. Sıra 275 lira, VIP A-B tribün 2.-6. sıralar 150 lira, kapalı A-B-C tribün 75 lira, maraton tribün 30 lira, kapalı kale arkası tribün 20 lira, açık kale arkası ve misafir takım tribünü 10 lira olarak belirlendi.





Biletlerin Biletix çağrı merkezi ve internet sitesi ile satış merkezlerinden temin edilebileceği, yaş sınırı olmaksızın biletsiz futbolseverlerin maça alınmayacağı duyuruldu