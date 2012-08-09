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Bursaspor farklı turladı

Deplasmanda 1-0 kaybettiği mücadelenin rövanşına evinde çıkan Bursaspor, KuPS'a fark atarak 6-0 mağlup etti.

09 Ağustos 2012 Perşembe 23:25
Bursaspor farklı turladı
Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile karşı karşıya geldi. Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan maça Yeşil-Beyazlılar hızlı başladı ama ilk atak konuk ekipten geldi. Oyuna ağırlığını koyan temsilcimiz, 22. dakikada aradığı golü kornerden İbrahim Öztürk ile buldu. Ritmini bulan Yeşil-Beyazlılar, 28. dakikada Pinto ile farkı ikiye çıkarırken 36'da Batalla ilk yarının perdesini kattı.

İkinci yarıya da golle başlayan temsilcimiz, Ndiaye'nin ceza sahası dışından attığı mükemmel golle iyice rahatlarken hemen 2 dakika sonra da Pinto skoru 5-0'a getirdi.

Bu dakikadan sonra rahatlayan Bursaspor, 71'de genç oyuncusu Ozan Tufan ile perdeyi kapattı ve maç 6-0 sona erdi.

Bursaspor'un Avrupa Ligi play-off mücadelesi için eşleşeceği takım yarın (10 Ağustos) çekilecek kura sonucu belli olacak.

Maçın önemli anları:

04. dakikada KuPS takımında Purne'nin kaleye yaklaşık 15 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

09. dakikada Batalla'nın orta alandan pasında defansın arkasına sarkan Pinto'nun ceza alanına girmeden gelişine vurduğu top kalecide kaldı.

12. dakikada Ozan İpek'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde oluşan karambolde Bursasporlu futbolcular topa vuramayınca meşin yuvarlak kalecide kaldı.

15. dakikada Hakan'ın sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada Batalla, topu kontrol ederek sırtı kaleye dönükken vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.

20. dakikada Pinto'nun sağ kanattan arka direğe gönderdiği topa Hakan gelişine vurmak istedi. Top üsten auta çıktı.

22. dakikada Bursaspor aradığı golü buldu. Batalla'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde oluşan karambolde Ozan topa vurmak istedi. Dönen topa İbrahim Öztürk vurdu. Top ağlarla buluştu.

27. dakikada Ozan İpek soldan arka direğe ortaladı. Batalla topu kafasıyla ceza alanı içindeki içine indirdi. Pinto'nun müsait pozisyonda kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Bursaspor ikinci golü buldu. Batalla'nın ara pasıyla sağdan ceza alana giren Pinto, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Pinto'un düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.

36. dakikada Bursaspor 3. golü buldu. Musa'nın sağ kanattan ceza alanı içine yerden gönderdiği topa Pinto vurmayarak üstünden atladı. Batalla, önünde kalan topu plase bir vuruşla ağlara gönderdi.

Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca ilk yarı 3-0 sona erdi.

İkinci yarı birazdan...
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