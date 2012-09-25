Bursaspor’dan bilet fiyatlarına indirim

Kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, "Takımımızın ayrılmaz bir parçası ve sportif başarımızın temel harcı olduğuna inandığımız taraftarımızın talepleri ve kulübümüzün ekonomik yapısına uygun bir şekilde, bilet fiyatları konusunda yeniden bir düzenleme yapılmıştır. Bu doğrultuda 29 Eylül 2012 tarihinde Atatürk Stadı'nda Gaziantepspor'la oynayacağımız maçın bilet fiyatları, Açık Kale Arkası 10 TL, Kapalı Kale Arkası 20 TL, Maraton Tribünü 30 TL, Kapalı Tribün 75 TL, VIP 2-6. sıra 150 TL, VIP 1.sıra 275 TL olarak satışa sunulacaktır" ifadeleri kullanıldı.





Kombine mağdurlarına hediye çek





Bilet fiyatlarına yapılan düzenleme ile birlikte kombine sahiplerinin mağduriyetini ele alan Yeşil-Beyazlı yönetim, yapılan açıklamada, "2012-2013 sezonu için kombine kart satın alan taraftarların, bilet fiyatlarındaki yeni düzenlemeden dolayı mağdur olmamaları için, Kapalı Kale Arkası Kombine sahiplerine 75 TL, Maraton Tribünü Kombine sahiplerine 110 TL, Kapalı Tribün Kombine sahiplerine 175 TL tutarında, Bursastore hediye çekleri verilmesi kararlaştırılmıştır. Hediye çekleri, önümüzdeki günlerde açıklayacağımız bir tarih aralığında, Atatürk Stadı girişindeki Bursastore mağazasından dağıtılacaktır. Oynayacağı her karşılaşmaya mutlak favori olarak çıkan, ancak iç sahadaki mücadelelerde rakiplerin korkulu rüyası olmayı hedefleyen Bursaspor'umuzu, bu hedefe yönlendirecek en büyük güç olan taraftarımızın, Gaziantepspor maçıyla birlikte yeniden sahibi olduğu tribünleri dolduracağına olan inancımız tamdır" denildi.