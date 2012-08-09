Bursaspor’dan altyapıya transfer

Balıkesirspor Kulübü Altyapı Sorumlusu Asım Barlas, yaptığı açıklamada, 3 yıldır altyapılarında yer alan, geçen sezon Akademi Ligi'nde forma giyen 13 yaşındaki Halil Çöl'ün amatör futbolcu haklarını Bursaspor Kulübü'ne verdiklerini söyledi.
Barlas, altyapı antrenörlerinin futbol okulunda 3 yıl önce yeteneğini keşfederek altyapılarına dahil ettiği Halil'in ileride iyi bir futbolcu olacağına inandıklarını belirterek, ''Kendisini 1 yıldır izleyen Bursaspor Kulübü'nden gelen teklifi, Halil'in de geleceğini düşünerek kabul ettik. Halil profesyonel yapılırsa tüm hakları kulübümüzde olacak'' dedi.
Futbolcunun Bursaspor Kulübü'ne transferiyle ilgili protokol, Balıkesirspor Kulübü'nde altyapı sorumlusu Asım Barlas ile Bursaspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Faruk Korkmaz arasında imzalandı.
Barlas, altyapı antrenörlerinin futbol okulunda 3 yıl önce yeteneğini keşfederek altyapılarına dahil ettiği Halil'in ileride iyi bir futbolcu olacağına inandıklarını belirterek, ''Kendisini 1 yıldır izleyen Bursaspor Kulübü'nden gelen teklifi, Halil'in de geleceğini düşünerek kabul ettik. Halil profesyonel yapılırsa tüm hakları kulübümüzde olacak'' dedi.
Futbolcunun Bursaspor Kulübü'ne transferiyle ilgili protokol, Balıkesirspor Kulübü'nde altyapı sorumlusu Asım Barlas ile Bursaspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Faruk Korkmaz arasında imzalandı.