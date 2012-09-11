Süper Lig'de 15 Eylül Cumartesi günü saat 20.30'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynayacağı KDÇ Karabükspor maçına kendi tesislerinde hazırlanan Bursaspor'da tek hedef galibiyet.

Özlüce tesislerinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın saha ortasında kısa toplantısının ardından ısınma koşuları ile başlayan çalışma açma germe hareketleri ile devam etti. Ardından 30 dakikalık tempolu koşularla yürütülen çalışma 5'e 2 top kapma çalışması ile sürdürüldü. Çalışma dar alanda çift kale maçı ile noktalandı.

Çalışmada sakatlığı devam eden Serdar Aziz koşuya katılırken, milli takımlarında bulunan Pinto, Forsell ve Bangura katılmadı.