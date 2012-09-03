Bursaspor’da İbrahim Kaş belirsizliği

Bursaspor'da transfer döneminin bitimine 2 gün kala hareketli saatler yaşanıyor. Savunmada sıkıntı yaşayan Yeşil-Beyazlı ekipte Kasımpaşalı Barış Başdaş'ın adı gündeme geldi.





Bursaspor'da Serdar Aziz'in sakatlığı ve savunmanın yetersiz kalması nedeniyle stoper arayışına girildi. Yeşil-Beyazlı ekibe Kasımpaşalı Barış Başdaş'ın önerildiği, 2009'dan bu yana İstanbul ekibinin formasını giyen Barış'ın transferine teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın da sıcak baktığı öğrenildi.





İbrahim gitmek istiyor





Geçtiğimiz sezon Mersin İdman Yurdu'na kiralanan, bu sezon başı da kampın ardından kulüp bulması istenen İbrahim Kaş'ın belirsizliği sürüyor. Serdar Aziz'in sakatlığının ardından yeniden kadroya dahil edilen İbrahim'in de gitmek istediği ifade edildi.





Orduspor'la büyük ölçüde anlaşan İbrahim'in sezon başı verilen kararın ardından konsantre olamadığı belirtildi. 2014 yılına kadar Bursaspor ile sözleşmesi bulunan İbrahim Kaş ile ilgili son kararı teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın vereceği öğrenildi.