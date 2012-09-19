Bursaspor’da Elazığspor hazırlıkları

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sanica Boru Elazığspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.





Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenman, 1,5 saat sürdü.





Yeşil-Beyazlı futbolcuların ısınma koşusuyla başladığı idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra tam sahada 10 pas 1 gol çalışması yapan oyuncular antrenmanı, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.





Sakatlıkları devam eden oyuncular Alfred N'Diaye ve Serdar Aziz, fizyoterapist Recep Lokmaoğlu eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı.





Bursaspor, yarın akşam yapacağı antrenmanla Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.