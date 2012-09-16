Bursaspor ara vermedi

Bursaspor, Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, tempolu koşularla devam etti. Akşam oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ise 5'e 2 pas pres çalışması yaptı. Karabükspor maçında sağ bileğine darbe alan Fernando Belluschi ve aynı karşılaşmada sağ dizinden darbe alan Sebastian Pinto antrenmana katılmadı.





Yeşil-Beyazlı ekip, yarın yapacağı iznin ardından salı günü akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile Elazığspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.