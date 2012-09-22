Ligin 5. haftasında Sanica Boru Elazığspor ile karşılaşacak olan Bursaspor maç için Ankara'ya gitti.

Sabah saatlerinde basına kapalı antrenman yapan Yeşil-Beyazlılar saat 13.30'da Özlüce Tesisleri'nden hareket etti. Bursaspor kafilesi, karayolu ile Ankara'ya giderek, kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Ligde aldığı 2 galibiyet 2 mağlubiyetle 8. sırada bulunan Bursaspor, geçtiğimiz hafta Kardemir Karabükspor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyeti devam ettirmek istiyor. Kendisine zirve hedefi koyan yeşil-beyazlılar, Sanica Boru Elazığspor'u da yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Elazığ ile 11. randevu

Bursaspor ile Sanica Boru Elazığspor, yarın oynayacağı karşılaşma ile 11. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiye kadar ligde ve kupalarda oynanan karşılaşmaların altısında Sanica Boru Elazığspor galip geldi. 5 karşılaşma ise Bursaspor'un üstünlüğünde son buldu.

Muhtemel kadro

Takımda, sakatlıkları devam eden Serdar Aziz ve N'Diaye'nin dışında eksik bulunmuyor. Bursaspor'un Elazığspor karşısına şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

Carson, Basser, Ömer, İbrahim, Vederson, Musa, Belluschi, Ozan, Sestak, Batalla, Pinto