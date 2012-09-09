Bursaspor, A2 ile hazırlandı

Bursaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını A2 takımıyla yaptığı antrenman maçıyla sürdürdü.





Özlüce Tesisleri'nde yapılan maçta teknik direktör Ertuğrul Sağlam, A takım ve A2 takımını yeşil takım ve beyaz takım olarak ikiye ayırdı. Tuncay, Sestak ve Belluschi beyaz takımda forma giydi.





35'er dakikadan iki devre oynanan karşılaşmanın ilk yarısını yeşil takım Erkan ve Okan Deniz'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Tuncay'ın attığı golle beyaz takım farkı bire indirdi.





Karşılaşmayı yeşil takım 2-1 kazandı. Tedavisi devam eden Ozan ve Ümit ile milli takımda forma giyen Musa Çağıran düz koşu yaptı.



