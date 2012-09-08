Bursaspor’a FIFA’dan güzel haber

Kulübün, internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





''Eski futbolcumuz Jose Leandro Gomes ile Bursaspor Kulübü Derneği arasında FIFA nezdinde devam sözleşmenin ihlali nedeniyle açılan tazminat davası sona ermiştir. FIFA tarafından kulübümüze bildirildiği üzere ilgili dava kulübümüz lehine neticelenmiş, neticede FIFA tarafından futbolcunun ve mensubu bulunduğu Brezilya'nın Resende kulübünün müştereken kulübümüze 150 bin dolar tazminat ödemesine karar verilmiş olup, kulübümüz leh veya aleyhinde FIFA ve diğer organizasyonlar nezdinde gelebilecek diğer kararlar da aynı şekilde paylaşılmaya devam edilecektir.''