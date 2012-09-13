Bursaspor 50. yıl projelerini belirliyor

Bursaspor Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Taraftar Dernekleri ve Basın Kuruluşları'nın oluşturduğu 50. Yıl Projeleri Komisyonu ilk toplantısı Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirdi.





Toplantıda konuşan Bursaspor Genel Sekreteri İlhan Uslu, Bursaspor'un Anadolu takımları içinde Trabzonspor'un ardından şampiyon olan ikinci takım olduğunu hatırlattı. Çok önemli başarılara imza atıldığına dikkat çeken Uslu, yaklaşan 50. yıl nedeniyle Başkan İbrahim Yazıcı'nın talimatıyla Proje Komisyonu kurulduğunu kaydetti.





'Bundan sonra çok daha iyi yerlere geleceğiz'





Komisyonun ilk toplantısı için toplandıklarını belirten Uslu, şöyle konuştu: "Toplantın amacı siz değerli katılımcılarla oluşturulacak ortak komite ile en iyi çalışmaları yapmak. Bunu yapacağımıza yürekten inanıyorum. Bursaspor kısıtlı bütçeyle çok büyük işler başardı. Bundan sonra çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Sizlerin görüş ve önerilerinizi almak için buradayız. Hepsi bizim için çok değerli olacak ve hepsi değerlendirilecektir."

Genel Sekreter İlhan Uslu, kulübün hazırladığı projeler olduğunu ancak bunların, komisyonun ortaya atacağı önerilerle harmanlandıktan sonra açıklanacağını dile getirdi. 50.yıl kutlamalarında hiç bir şeyden kaçınılmayacağını belirten Uslu, 50.yıla özel logo yarışması, özel maç düzenlenmesi gibi çeşitli projeler belirlendiğini açıkladı.





Teksas Tribün Lideri Selim Kurtulan ise, şehrin şampiyonluk döneminde olduğu gibi dev bayraklarla donatılmasını tavsiye etti. Bursaspor'un 20 bin bayrak dağıtarak, şehrin tüm girişlerine astırması gerektiğini kaydetti.





Bu konuda fikrini söyleyen Genel Sekreter İlhan Uslu, bayrakların kulüpten beklenmemesini, şehrin dinamiklerinin bu konuda elini taşın altına koymasını istedi. Uslu, şampiyonluk döneminde kulüp olarak bayrak batırdıklarını ancak şehrin dinamiklerinin de altlarına isim yazarak bayrak bastırdıklarını hatırlattı.





Toplantıda, 50. yıl için özel belgesel hazırlanması, ayrıca kutlamaların taraftara ücretsiz yapılması, sadece anneler çağrılarak kutlamaların annelere armağan edilmesi gibi öneriler yapıldı. Ayrıca, şampiyonluğun ardından ilçelerde pek etkinlik yapılamadığına dikkat çekilerek, ilçelerde imza günleri ya da storeler açılarak etkinlikler gerçekleştirilmesi önerildi. Çocukların Bursaspor'u ikinci takım olarak gördüğüne dikkat çekilerek, her ilçede pilot okullar belirlenerek uzun vadede Bursaspor'un birinci takım haline getirilmesi gerektiği dile getirildi.