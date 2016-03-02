Bursada Oyak Renault Fabrikasında 12 İşçi İşten Çıkartıldı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Halk Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Öğleden Sonra adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Bursada Oyak Renault Fabrikasında 12 İşçi İşten Çıkartıldı