Bursa denizden sonra havayolu şirketi kuruyor

Zaman gazetesinin haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Hava Yolları'nın (BHY) kurulmasıyla ilgili görüşmelerin son aşamaya geldiğini açıkladı.



Altepe, "Bursa üzerinden tüm Arap ülkelerine seferler düzenlenecek. Bu seferlerde, Yenişehir Havaalanı kullanılacak" dedi.



Geleneksel sünnet şölenine katılmak için Makedonya'nın Üsküp şehrine giden Altepe, Arap Birliği Turizm Teşkilatı Genel Sekreteri ile yürütülen görüşmelerinin son aşamaya geldiğini söyledi. Altepe, "Adı, Bursa Hava Yolları ya da Bursa Airlines olacak" dedi.



Hava yolları şirketinin yüzde 50'sinin Araplara ait olacağını dile getiren Altepe, "Dolayısıyla Arap Birliği Turizm Teşkilatı'na üye olan 22 ülkenin ortaklığı olacak. Bursa'da da Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Organize Sanayi Bölgesi ve isteyen tüm yatırımcılar ortak olabilecek.İlk etapta 5 büyük uçak satın alınacak." şeklinde konuştu.



Bursa'nın denizyolu ulaşımı çalışmalarının da son hızla devam ettiğini vurgulayan Altepe, "Şansımız yaver gitti, çok uygun fiyata icradan gemi aldık. Geminin tüm aksamı yenilenmiş, okyanus şartlarına dahi dayanıklı" dedi.



Altepe, diğer gemiyi almak için görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Gemi alımı tamamlandığında seferlere başlayacağız. Bursa kadar İstanbullular da bunu istiyor" diye konuştu.

