Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Bursa denizden sonra havayolu şirketi kuruyor

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'ye (İDO) alternatif olarak deniz taşımacılığı şirketi kuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de havayolu şirketi kurmak için harekete geçti.

27 Ağustos 2012 Pazartesi 10:20
Bursa denizden sonra havayolu şirketi kuruyor

Zaman gazetesinin haberine göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Hava Yolları'nın (BHY) kurulmasıyla ilgili görüşmelerin son aşamaya geldiğini açıkladı.

Altepe, "Bursa üzerinden tüm Arap ülkelerine seferler düzenlenecek. Bu seferlerde, Yenişehir Havaalanı kullanılacak" dedi.

Geleneksel sünnet şölenine katılmak için Makedonya'nın Üsküp şehrine giden Altepe, Arap Birliği Turizm Teşkilatı Genel Sekreteri ile yürütülen görüşmelerinin son aşamaya geldiğini söyledi. Altepe, "Adı, Bursa Hava Yolları ya da Bursa Airlines olacak" dedi.

Hava yolları şirketinin yüzde 50'sinin Araplara ait olacağını dile getiren Altepe, "Dolayısıyla Arap Birliği Turizm Teşkilatı'na üye olan 22 ülkenin ortaklığı olacak. Bursa'da da Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Organize Sanayi Bölgesi ve isteyen tüm yatırımcılar ortak olabilecek.İlk etapta 5 büyük uçak satın alınacak." şeklinde konuştu.

Bursa'nın denizyolu ulaşımı çalışmalarının da son hızla devam ettiğini vurgulayan Altepe, "Şansımız yaver gitti, çok uygun fiyata icradan gemi aldık. Geminin tüm aksamı yenilenmiş, okyanus şartlarına dahi dayanıklı" dedi.

Altepe, diğer gemiyi almak için görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, "Gemi alımı tamamlandığında seferlere başlayacağız. Bursa kadar İstanbullular da bunu istiyor" diye konuştu. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim