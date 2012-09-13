Bursa’da N’Diaye sıkıntısı

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise istasyon çalışması yapıldı.





Yeşil-Beyazlıların önceki idmanında ayağı burkulan Alfred N'Diaye, çalışmada yer almadı. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ise takımdan ayrı düz koşu yaptıktan sonra antrenmanı tamamladı. N'Diaye'nin durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.





Sakatlığı düzelen Ozan İpek ise takımla çalışmalara başladı.





Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.