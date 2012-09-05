Bursa’da imza şov

Bursaspor'un yeni transferi Tuncay Şanlı, ''Bu atmosferi görünce 'iyi ki gelmişim' diyorum. Bursaspor'un başarılarına katkı sağlamak istiyorum'' dedi.

Bursaspor'un yeni transferleri Tuncay Şanlı ile Fernando Belluschi, basına ve taraftara tanıtıldı. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen törene kalabalık bir taraftar topluluğu katıldı. Basın sözcüsü Selçuk Eren, genel sekreter İlhan Uslu'nun da hazır bulunduğu törende Tuncay, kendisini Yeşil-Beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi de imzaladı.





Uslu, Bursaspor'un altyapısında yetişen, Eskişehirsporlu Ediz'in ölümüne çok üzüldüklerini belirterek, ''Ediz'e Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum'' dedi.





Türk futbolunun önemli futbolcularından biri olan Tuncay Şanlı ile Avrupa futbolunun önemli takımlarında oynayan Belluschi'yi Bursaspor'a kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyleyen Uslu, yönetim kurulu olarak Bursaspor'un elde ettiği başarılara daha fazlasını eklemek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını, transferin teknik heyetin isteği doğrultusunda gerçekleştiğini kaydetti.





''Bursaspor'un bu sezon da çok başarılı olacağına inanıyorum'' diyen Uslu, şöyle devam etti:





''Kadromuzu güçlendirmek için kulübün bütçesi doğrultusunda hareket ettik. Yeni transferlerimizin başarılı olacağına ve takıma ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Tuncay şanlı zaten Türk futbollunun bildiği, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden futbolcu. Kendisine Bursaspor'u tercih ettiği için teşekkür ediyorum. Fernando da aile yapısı ve futbol bilgisiyle Bursaspor'a ciddi katkı sağlayacaktır. Pinto ile çok iyi bir ikili oluşturacaklarına inanıyorum. Bursaspor'un bütçesi doğrultusunda tarihinin en önemli transferlerini yaptığımızı düşünüyorum.''





Fernando Belluschi de Bursaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Daha önce formasını giydiği kulüplerdeki performansının üzerine çıkarak yeşil-beyazlı takıma katkı sağlamak istediğini kaydeden Belluschi, ''Burada çok iyi bir oyun sergileyeceğime inanıyorum. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Transferimde başkanımızın da önemli katkıları oldu. Porto'ya gelerek beni ikna etti. Ona da çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.





Bir gazetecinin, ''takımı nasıl buldun?'' sorusuna Belluschi, ''Takımla az antrenman yapma şansı buldum. Ancak gördüğüm kadarıyla arkadaşlık üst seviyede'' yanıtını verdi.





Tuncay Şanlı





Tuncay Şanlı ise Bursaspor'un çok büyük bir camia olduğunu, buraya geldikten sonra bunu daha iyi anladığını belirterek, ''Bu atmosferi görünce 'iyi ki gelmişim' diyorum. Bursaspor'un başarılarına katkı sağlamak istiyorum'' diye konuştu.





Bir taraftarın, ''eski günlerine ne zaman ulaşırsın ve bizi coşturursun?'' şeklindeki sorusuna da Tuncay Şanlı, ''Şu anki hislerimle bunu yarın yapabileceğimi düşünüyorum'' yanıtını verdi.





Bir gazetecinin, ''Fenerbahçe'de çok iyi performansın vardı. Avrupa'da ise inişli-çıkışlı bir grafik çizdin. Son zamanların ise kötüydü. Tuncay Şanlı Bursaspor'da nasıl olacak?'' ifadeleri üzerine Şanlı, ''Geçmişle ilgili karşılıklı konuşabiliriz. Benim görüşlerim farklı olabilir. Ama ben şu an ve bundan sonrası için konuşmak istiyorum. Böylesine büyük camiada, hedeflerin olduğu bir yerde bütün gücümü, isteğimi ve arzumu sahaya yansıtacağım. Bundan sonra benim değil Bursaspor'un hedefleri daha önemli. Ben takıma destek olmaya çalışacağım'' ifadelerini kullandı.





Tuncay Şanlı, ''Daha önce milli takımın değişmez oyuncusuydun. Bursaspor forması altında milli takıma yeniden seçilme hedefin var mı?'' sorusunu, ''Şu anda benim hedeflerimden daha çok Bursaspor'un hedefleri önemli. Bursaspor benim için bir basamak, bir yerlere gitme yeri değil. Tek hedefim Bursaspor'a katkı sağlamak'' şeklinde cevapladı. ''Bu sezon Bursaspor forması altında kaç gol atarsın?'' sorusuna ise ''Şampiyon olursak daha çok sevinirim. Ama sizin için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum'' yanıtını verdi.





Konuşmaların ardından Tuncay Şanlı, kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.





Daha sonra, Tuncay ve Belluschi, yöneticiler İlhan Uslu, Selçuk Eren, Erkan Kamat ile Nejat Çölek ile basın mensuplarına poz verdi.