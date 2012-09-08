Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Bursa’da bisiklet turu heyecanı

Bursa Valisi Şahabettin Harput, ''Kuruluştan Kurtuluşa Bisiklet Turu'' ile ilgili, ''Spor, tarih, kültür ve turizmi iç içe düşünerek bisiklet turunu düzenledik'' dedi.

08 Eylül 2012 Cumartesi 01:50
Bursa’da bisiklet turu heyecanı
Bursa Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Valisi Şahabettin Harput, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale valilikleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek turun ikincisinin 9 Eylül'de başlayacağını hatırlattı.

Tarihe sorumluluk kapsamında çok önemli bir projeyi devam ettirdiklerini belirten Harput, ''Kuruluştan Kurtuluşa, Osmanlı'nın kurulduğu ilk topraklar olan Söğüt, Bilecik, İznik, Yenişehir, Bursa ve devamında kuruluşun zirveye ulaşmasından sonra Osmanlı'nın başına gelen büyük felaketler ve nihayet Çanakkale'de kurtuluş ve yeniden doğuş anlamını ifade etmektedir'' ifadelerini kullandı. 

Harput, bisiklet turuyla tarihi canlı tutmak ve bölgenin tarihi değerleri ile güzelliklerini spor camiasına tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, ''Etkinlik ile kuruluş ve kurtuluşun zirveye ulaştığı bu toprakları tanıtmak ve tarihe olan vefa borcumuzu ödemeyi amaçlıyoruz. Spor, tarih, kültür ve turizmi iç içe düşünerek bisiklet turunu düzenledik. Proje Bilecek, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'yi kapsayacak. Proje 5 etapta gerçekleştirilecek'' diye konuştu.  

Etkinliği gelecek yıllarda uluslararası bir tur haline getirmeyi amaçladıklarını anlatan Harput, Söğüt'ten başlayarak Çanakkale'de son bulacak tur için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.   

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Vali Harput'un bisiklet turunun hem isim, hem de fikir babası olduğunu belirterek, ''Sayın Valimiz, turun ismini söylediği zaman büyük bir heyecan duyduk ve o heyecan aynı şekilde sürüyor. Bisiklet turu, inşallah biz olmadığımız zamanlarda da uzun yıllar devam edecektir. Bu bisiklet sporunu, hem Osmanlı'nın kurulduğu hem de kurtulduğu yerin ve buradaki tarihi turistik yerlerimizin, kültürümüzün bütün dünyaya tanıtılması amacıyla çok önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz'' dedi.

Dünyada Fransa bisiklet turunun bir marka olduğunu hatırlatan Müftüoğlu, ''Kuruluştan Kurtuluşa Bisiklet Turunu'' da gelecek yıllarda bütün dünyanın bileceği bir turnuva haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.  

Proje kapsamında, birinci etap olarak Söğüt–Bilecik-Yenişehir-İznik olarak belirlendiği, ikinci etabın İznik-Gemlik-Bursa, üçüncü etabın Bursa'dan Mudanya ve Karacabey istikametine devam edeceği bildirildi. Dördüncü etabın Karacabey-Bandırma-Biga şeklinde devam edeceği, son etabın Biga ve Çanakkale ile son bulacağı kaydedildi. Turun Çanakkale'de Eceabat-Gelibolu bölgesinde 250 bin şehidin kabirleri ve tarihi mekanların ziyareti ile noktalanacağı ifade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim