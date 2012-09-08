Bursa’da bisiklet turu heyecanı

Bursa Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Valisi Şahabettin Harput, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale valilikleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek turun ikincisinin 9 Eylül'de başlayacağını hatırlattı.





Tarihe sorumluluk kapsamında çok önemli bir projeyi devam ettirdiklerini belirten Harput, ''Kuruluştan Kurtuluşa, Osmanlı'nın kurulduğu ilk topraklar olan Söğüt, Bilecik, İznik, Yenişehir, Bursa ve devamında kuruluşun zirveye ulaşmasından sonra Osmanlı'nın başına gelen büyük felaketler ve nihayet Çanakkale'de kurtuluş ve yeniden doğuş anlamını ifade etmektedir'' ifadelerini kullandı.





Harput, bisiklet turuyla tarihi canlı tutmak ve bölgenin tarihi değerleri ile güzelliklerini spor camiasına tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, ''Etkinlik ile kuruluş ve kurtuluşun zirveye ulaştığı bu toprakları tanıtmak ve tarihe olan vefa borcumuzu ödemeyi amaçlıyoruz. Spor, tarih, kültür ve turizmi iç içe düşünerek bisiklet turunu düzenledik. Proje Bilecek, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'yi kapsayacak. Proje 5 etapta gerçekleştirilecek'' diye konuştu.





Etkinliği gelecek yıllarda uluslararası bir tur haline getirmeyi amaçladıklarını anlatan Harput, Söğüt'ten başlayarak Çanakkale'de son bulacak tur için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.





Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Vali Harput'un bisiklet turunun hem isim, hem de fikir babası olduğunu belirterek, ''Sayın Valimiz, turun ismini söylediği zaman büyük bir heyecan duyduk ve o heyecan aynı şekilde sürüyor. Bisiklet turu, inşallah biz olmadığımız zamanlarda da uzun yıllar devam edecektir. Bu bisiklet sporunu, hem Osmanlı'nın kurulduğu hem de kurtulduğu yerin ve buradaki tarihi turistik yerlerimizin, kültürümüzün bütün dünyaya tanıtılması amacıyla çok önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz'' dedi.





Dünyada Fransa bisiklet turunun bir marka olduğunu hatırlatan Müftüoğlu, ''Kuruluştan Kurtuluşa Bisiklet Turunu'' da gelecek yıllarda bütün dünyanın bileceği bir turnuva haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.





Proje kapsamında, birinci etap olarak Söğüt–Bilecik-Yenişehir-İznik olarak belirlendiği, ikinci etabın İznik-Gemlik-Bursa, üçüncü etabın Bursa'dan Mudanya ve Karacabey istikametine devam edeceği bildirildi. Dördüncü etabın Karacabey-Bandırma-Biga şeklinde devam edeceği, son etabın Biga ve Çanakkale ile son bulacağı kaydedildi. Turun Çanakkale'de Eceabat-Gelibolu bölgesinde 250 bin şehidin kabirleri ve tarihi mekanların ziyareti ile noktalanacağı ifade edildi.



