Bursa Belediye, Bulgaristan kampında





Antrenör Emin İmen, yaptığı açıklamada, başkent Sofya'da CSKA Sofya takımı ile 2, Plovdiv takımıyla da bir hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi.





İmen, ''Bu maçlarda denediğimiz, adını açıklamak istemediğimiz Belaruslu oyuncu da forma giyecek. Performansına göre anlaşma için masaya oturacağız. Gerekirse ikinci yabancı için de çalışmalarımız olacak'' dedi.





Çok hazırlık maçı oynayıp, takımda uyumu sağlamak istediklerini belirten İmen, ''Kamp dönüşü Çanakkale Grubu'nda Türkiye Kupası maçlarında tur için mücadele edeceğiz. Lig maçlarına kadar 3-4 hazırlık maçı oynamak istiyoruz'' diye konuştu.