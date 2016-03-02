Burdur'da Jandarma, İki Ayda 336 Şüpheli Hakkında İşlem Yaptı

Burdur İl jandarma Komutanlığı, yılın ilk iki ayında 207 adet asayiş, 106 adet takibi gereken olay, 54 adet kabahat, 15 adet kaçakçılık ve 9 adet cezaevi olayı olmak üzere toplam 391 olaya müdahale ederken, 336 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.