Burcu daha fazla süre istiyor

Yeni sezon için iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve başantrenör Olcay Orak yönetiminde lige hazır hale geleceklerini ifade eden Burcu, bu sezon takımda fazla süre almak istediğini ve forma şansını bulduğunda bu fırsatı çok iyi kullanacağını ifade etti.

En büyük hedefinin öncelikle Botaşspor A takımının değişmez oyuncusu olmak olduğunu dile getiren Burcu Çiğil, ardından da milli takım formasını giymek istediğini kaydetti. Adanalıların yeni sezonda iyi bir Burcu seyredeceğinin altını çizen genç oyuncu, "Çok çalışıp, bu sezon formayı aldıktan sonra bir daha bırakmayacağım. Botaşspor misyon olarak altyapıya büyük önem veriyor. Altyapıdan yetişen bir oyuncu olarak, bende bu misyona hizmet etmek istiyorum." dedi.