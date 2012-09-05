Görüntülerde köprünün güzergahındaki ağaçların kesilerek yol açıldığı görülüyor. Havadan çekilen görüntülerde ayrıca iş makinesinin çalışma yapması da yer alıyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'da 3. Boğaz Köprüsü'nü de içeren Kuzey Marmara otoyolu projesi çerçevesinde köprünün, Garipçe ile Poyrazköy arasında inşa edileceğini açıklamıştı. İstanbul’a yapılacak 3. köprünün bir diğer özelliği, 1275 metre uzunluğunda olarak planlanan köprü ayakları arasındaki mesafeyle, dünyanın en büyük dokuzuncu asma köprüsü olacak olması. Yaklaşık maliyeti 4.5 milyar TL düzeyinde hesaplanan 3. köprünün 2015 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor. İçtaş İnşaat- Astaldi Ortak Girişim Grubu'nun, ihale sözleşmesi gereği projeyi 36 ayda tamamlaması gerekiyor.

DHA