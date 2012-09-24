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Burak Yılmaz iş başında

Gözünü formsuz Elmander'in formasına diken Burak Yılmaz, Akhisar maçını da 2 gol ve 1 asistle geride bırakırken, rekabetin ne denli üst seviyede olduğunu ortaya koydu.

24 Eylül 2012 Pazartesi 09:15
Burak Yılmaz iş başında
Galatasaray’da Burak Yılmaz fırtınası başlıyor...
 
Trabzonspor’dan 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen geçen sezonun gol kralı, Umut ve Elmander ikilisinin gölgesinde kalmıştı. Buna karşın Süper Lig’de şu ana kadar forma giydiği 3 maçta 2 gol atan Burak, yavaş yavaş formunu buluyor.
 
Manchester United deplasmanında sürpriz bir şekilde ilk 11’de forma giyen milli futbolcu, dün (23 Eylül) oynanan Akhisar karşılaşmasında da Sercan Yıldırım’ın partneri olarak görev yaptı. Yine hırslı ve arzulu bir oyun ortaya koyan 27 yaşındaki futbolcu önce mücadelenin açılış golünü attı. Ardından kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara göndermek yerine daha uygun durumdaki Sercan’a verdi, genç forvete de boş kaleye golü atmak kaldı. Ancak Burak Yılmaz’ın durmaya hiç niyeti yoktu... 

Maçın yıldızı oldu

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren deneyimli oyuncu, Akhisar savunmasında bulduğu boşlukları değerlendirmeye çalıştı. Yine böyle bir anda Hamit’in pasıyla ağları havalandırıp, ligdeki gol sayısını 4’e yükseltti. Maçın yıldızı olan Burak için taraftarlar, “Burak Yılmaz, biz de öyle!” diyerek sevgilerini gösterdiler.

‘Sercan’ı düşündüm’

Burak Yılmaz, ikinci golün pasını verdiği Sercan Yıldırım için, “Uzun zamandır oynamıyordu, onu düşünerek golü onun atmasını istedim” dedi. Burak’ın bu sözlerine, hocası Fatih Terim’den de övgü geldi.

Kaynak: Fanatik
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