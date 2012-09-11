Burak’tan Fatih Terim’e...

Heyecanla beklenen Devler Ligi öncesi, organizasyonun resmi programı Şampiyonlar Ligi Magazin, Fatih Terim'i mercek altına aldı. Programda "O, gerçek bir imparator" övgüsüyle lanse edilen Terim için Burak Yılmaz da ilginç bir tanımlama yaptı: "Son derece diktatör, sert, Bence de böyle olmalı"





'O gerçek bir imparator'

Terim hakkındaki "O, Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden biri. Fatih Terim... O, gerçek bir imparator" övgüleriyle başlayan röportajda, tecrübeli çalıştırıcı önemli açıklamalar yaptı.





"Fatih Terim" dendiğinde Galatasaray, "Galatasaray" dendiğinde Fatih Terim'in akla gelişinin gurur verici olduğunu belirten Terim, özellikle UEFA Kupası'nın önemine dikkat çekti.

Galatasaray'ın 2010-11 sezonundaki büyük başarısızlığın ardından geçen sezon Terim ile şampiyon olduğunun hatırlatılmasının ardından tecrübeli hoca şunları söyledi: "Benim felsefemi sahaya yansıtan, oyunun her bölümünde atağı düşünen, izleyenin ve oynayanın zevk aldığı bir futbol benim önde gelen düşüncemdir"





Şampiyonlar Ligi Magazin programı yapımcıları, Terim'in yanı sıra yeni transfer Burak Yılmaz ile de bir röportaj yaptı. Burak hocasını şu ilginç sözlerle tanımladı: "Son derece diktatör, sert, söylemek istediğini şakayla karışık da söylüyor ama kesinlikle prensiplerinden taviz vermiyor. Bence de böyle olmalı"





Programda, Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde büyük başarılar kazansa da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan hiç çıkamadığı da hatırlatıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Kupa 1'deki en büyük başarısının 1989'daki yarı final olduğu anımsatılırken; bu sezon Manchester United, Braga ve Cluj ile mücadele edeceği gruptan çıkma olasığılının oldukça yüksek olduğu belirtildi.





Terim'in röportajındaki son sözleri ise şu oldu: "Hiç kolay değil, gerçekçi olmak gerekirse çok zor. Ama imkansız diye birşey yoktur.Hedeflerimiz arasında vardır... Olur, olur; olmaz, olmaz. Ama insan hayal ettiği müddetçe yaşar. Yapılmamışları yapmak, tamamlanmamışları tamamlamak hem benim hem de Galatasaray camiasının önemli bir prensibi... İnşallah buna kavuşuruz..."