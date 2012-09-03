Burak kimi kastetti!

Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan transfer ettiği golcü Burak Yılmaz, dün akşam Bursaspor maçında Sarı-Kırmızılı forma altında attığı ve ligde siftah yaptığı gol sonrası yaptığı gol sevinci ile yine gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonu sonrası tartışmaların merkezine oturan ve birçok eleştiri alan tecrübeli golcü, Bursa maçındaki gol sevinci sonrası kameraya giderek eliyle "Sus" işareti yaptı.





Ligde ilk golünü kaydetti





Teknik direktör Fatih Terim’in ilk yarıda yedekte oturtup, 2. devrede Johan Elmander’in yerine oyuna aldığı Burak Yılmaz yeni takımında ilk golünü 3. haftada kaydetti. Sarı-Kırmızılı forma altında ilk resmi golünü atan Burak, geçen sezon da Trabzonspor forması altında oynadığı lig maçında da maçta Bursaspor’a 1 gol atmayı başarmıştı.



