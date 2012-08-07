Burada sigara ve içki içen yandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 10 yıllığına tahsis ettiği Sepetçiler Kasrı’nda restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra resmi açılış yapılacak. Sepetçiler Kasrı’nda ve bahçesinde, eskiden olduğu gibi düğün, nişan yemekleri, şirket toplantıları, yemekleri yapılabiliyor. Ancak kasrın bahçesinde açık alanda da sigara ve içki yasağı getirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti sözleşmesine, “açık alanda bir tek sigara içen organizasyon bedeli kadar ceza öder” maddesi koydu

Konuyla ilgili Vatan Gazetesi'nden Nevbahar Koç'a konuşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Avukat Muharrem Balcı, “Orası Yeşilay ama. Okulların bahçelerinde kampüslerinde sigara içiliyor mu? İçilmiyor, yasak. Hastane kampüslerinde yasağa rağmen içiliyor. Cami avlularında da yasak. Bir kuruma ait olup da kamuya açık yerlerde (sokağı kastetmiyorum) sigara yasağı vardır. Yeşilay, herhalde bunun en iyi uygulayıcısı olması gerekiyor. Arkadaş sigara içecekseniz burada yemek yemeyin. Buradaki yemekli yemeksiz toplantıda sigara yok. Dışarı çıkarsınız, yolun kenarında içerseniz. Ama içeriye girdiğiniz andan sigara içilmez. Yeşilay için güzel böyle bir görüntü değil” diye konuştu.

‘Sözleşmeye caydırıcı madde koyduk’

Balcı, şöyle devam etti: “Sözleşmemizde organizasyon bedeli kadar ceza maddesi var. Ama bu bir caydırıcılık unsuru. Bütün ticari sözleşmelerde bazı sözleşmeye aykırı davranışlar için yaptırımlar konur. Ama bu yaptırımın uygulaması elbette ki tarafların rızasına bağlı. Elbetteki bir sigara için 50 milyar lira alınmaz. Görevli arkadaşlarımız, ‘beyfendi burası Yeşilay, sigarınızı söndürür müsünüz’ şeklinde ikaz eder. Adama ‘sigara içtin çek fotoğrafını, al parasını’ böyle bir uygulama olmaz. Bu maddeden dolayı kimileri misafirlerini engelleyemeyeceği için ya vazgeçiyor ya da kabul ediyor. Birkaç düğünde içilmedi. Ama bazen bilmeyen biri sigarasını yakıyor, o zaman da görevli arkadaşlarımız ikaz ediyor. O da çıkıp dışarıda içiyor.”