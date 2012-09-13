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Bunu yapmayan şirket yanacak!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayan ya da aykırı hareket eden borsa şirketlerine 'sert yaptırım' kararı aldı.

13 Eylül 2012 Perşembe 14:05
Bunu yapmayan şirket yanacak!

30 Haziran 2012 tarihine kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi seçmeyen ya da ilgili düzenlemelere aykırı seçen veya bu ilkelere uyum amacıyla esas sözleşme değişikliği yapmayan borsa şirketlerini mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
 
SPK'nın ''Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ''i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa şirketlerinde, zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile birlikte mevzuata aykırılığının tespiti ve işlemlerin iptali talebiyle 31 Aralık 2012 tarihine kadar Asliye Ticaret Mahkemesine başvuracak.

Buna göre, SPK, borsa şirketlerinde, zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile birlikte mevzuata aykırılığının tespiti ve işlemlerin iptalini Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edecek.

Talebe, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak üzere Kurulca yapılması gerektiği sonucuna varılan işlemleri içeren bir uyum önerisi eklenecek. Uyum önerisi, borsa şirketlerinin faaliyetlerine ve esas sözleşmesi ile belirlenen yönetim yapısına asgari müdahalede bulunulması esası çerçevesinde hazırlanacak.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin ilkelere uyum sağlanması gereken hallerde, bulunması gereken asgari bağımsız üye sayısının en az 2 katı kadar adayı içeren, kriterlere uygun bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesi uyum önerisine eklenecek.

Mahkemece atanan ve tesciline karar verilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri, şirket genel kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye kadar veya Kurulun başvurusu üzerine haklarında mahkemece yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapacaklar. (HÜRRİYET)

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