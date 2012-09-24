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Bundesliga’da şiddet tırmanıyor

Bundesliga'da her geçen gün tribünlerde şiddet tırmanıyor. Mainz taraftarları RAF örgütüne ait flama asarken, Dortmund'lu taraftarlar ise Nazi pankartı açtı.

24 Eylül 2012 Pazartesi 19:35
Bundesliga’da şiddet tırmanıyor
 
 
Almanya futbolunda tribünlerde her geçen gün terör furyası esmeye başladı. Mainz Stadı'nda, aşırı sol grubu Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) örgütüne ait flama sahaya asılırken, Bremen Weser Stadı'nda Dortmundlu taraftarlar Nazi pankartı açtı. Diğer stadyumlarda çeşitli küfürlü afiş ve pankartlarla da terör iyice kendini gösterip, yukarılara tırmanmaya başladı. Hakaret, kışkırtıcılık ve şiddeti güzel gösterme duygusu Almanya'nın en alt liginden, zirvesi Bundesliga'ya kadar türbinlerde her geçen gün şiddetini artırması futbolseverlere iyice korku vermeye başladı.

RAF örgütü çoktan silindi ama...

Almanya stadyumlarında provokasyon olayları da üst düzeye çıkarak kendini gösteriyor. Son hafta maçlarında futbol ikinci planda kalırken, maçların skorlarından önce afiş ve pankartlar ön plana çıkarak damga vurdu. Bundesliga'nın 4. haftasında Mainz'ın Augsburg'u 2-0 yendiği karşılaşmada tribüne aşırı sol grubu Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) örgütüne ait flama asıldı. RAF örgütü, 1970'de başlayıp 90'lı yılların sonuna kadar 34 kişiyi öldürme, çok sayıda adam kaçırma, banka soygunu ve bombalı eylemleriyle çeşitli suçlardan cezalar almıştı. Mainz futbol takımının menajeri Christian Heidel, olayın şaşkınlığı içinde olduğunu vurgulayıp, "Bizim dikkatimizi çekmemişti. Fakat hukuksal yönünü araştırıp bu olayın üzerine gideceğiz. Bu flamayı tekrar asmanın anlamı çok aptalca. Zira RAF örgütü çoktan silindi. Yok oldu" dedi.

Dortmundlular'dan Nazi pankartı

Sezonun ilk maçında Bremen Weser Stadı'nda Dortmundlu taraftarlar Nazi pankartı açmışlardı. Dortmundlu taraftarların yer aldığı tribünde aşırı sağ yanlısı "Dortmund Ulusal Direniş" adlı örgütün pankartını taşıyan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
 
Dortmund'un 3-2 mağlup olduğu Hamburg deplasmanında tribünlerde yine bir başka aşırı sağ grubu "Borussia Cephesi"nin pankartı görüldü. Almanya Bundesliga 1 ve 2'deki mücadelelere sahne olan stadyumlarda son maçlarda bu sezon kesinlikle havai fişek ve patlayıcı yasağı koyan, yapıldığında ağır cezalar veren Alman Futbol Federasyonu'na yönelik küfürlü, çok sayıda pankartlar da görülmeye başlandı. Hannoverli taraftarların tribünlerinde ise seri katil Fritz Haarmann'ın fotoğrafları asıldı.

Almanya Futbol Federasyonu bu pankartların ve ve afişlerin üzerine bilgi topladıklarını, gerekli görülenler hakkında ise soruşturma açılacağını açıkladı.
 
Kaynak: DHA 
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