Bülent Yıldırım’ın 5.derbisi

Fi-Yapı İnönü Stadı'nda, 26 Ağustos Pazar günü, saat 21.45'te başlayacak Beşiktaş-Galatasaray maçında görev yapacak Bülent Yıldırım, Beşiktaş ile Galatasray arasındaki karşılaşmayı 3. kez yönetmış olacak. 2003-2004 sezonundan bu yana Süper Lig'de düdük çalan Bülent Yıldırım'a, 121 maçta görev verildi.





Bülent Yıldırım'ın yönettiği önceki maçlarda Galatasaray, 2009-2010 sezonunda Beşiktaş'ı 3-0 yenerken, geçen sezon Süper Final play-off maçı ise 2-2 eşitlikle sona ermişti.





Yıldırım'ın yönettiği diğer derbi maçlarda ise Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmalar 0-0 ve 2-2 beraberlikle tamamlandı.





Bülent Yıldırım, geride kalan sezonda Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçını da yönetti. Ankara'da yapılan final karşılaşmasını Fenerbahçe 4-0 kazanarak, 29 yıl aradan sonra kupanın sahibi oldu.