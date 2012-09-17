Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Bülent Uygun yerine Bayram Bektaş

Sanica Boru Elazığspor'da, Beşiktaş maçı sonrası düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Bülent Uygun'un yerine yardımcı antrenör Bayram Bektaş katıldı

17 Eylül 2012 Pazartesi 23:25
Bülent Uygun yerine Bayram Bektaş
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Bülent Uygun'un yerine katılan Bayram Bektaş, Uygun'un başına yabancı madde gelmesi nedeniyle toplantıya katılamadığını belirterek, ''Burada bulunmamın sebebi teknik direktörümüz Bülent Uygun'un başına bir cisim isabet etti. Maç bitiminde tam tünele girerken alnına yabancı madde geldi ve yarılma oldu'' dedi.

Maçla ilgili görüşlerini aktaran Bektaş, şunları söyledi:

''İstemediğimiz yenilgi aldık. Rakibi iyi analiz ederek en iyi şekilde hazırlandık. Ancak maalesef istediğimiz gibi olmadı. Beşiktaş'ın en etkili olduğu Fernandes'in duran toplarına önlem almaya çalıştık. Ama bu şekilde golü yedik. İkinci gol pas hatasından geldi. Üçüncü golü de tam hücuma çıkarken kalemizde gördük. Henüz taraftarlarımızla buluşamadık. İnşallah üst üste galibiyetlerle Elazığspor'u istediğimiz yerde olacağız.''

Beşiktaşlı Tomas Sivok'un Faubert'e yaptığı hareketin hatırlatılması üzerine Bayram Bektaş, ''Hakemler hata yapabilir. Ama oyunun skoruna etkide bulunduğunda insanlar düşünüyor. Pozisyonu görmemiş de olabilir. Ancak olan Elazığspor'a oluyor. Art niyet olduğunu söylemiyorum. Ama dikkatli olmaları gerekiyor'' diye konuştu.

Sanica Boru Elazığsporlu futbolcu Orhan Ak ise Beşiktaş'ın yan toplardan iki gol bularak kazandığını, bu şekilde dirençlerini kırdığını ifade ederken, maçın son dakikalarında yaşanan gerginlikle ilgili olarak da ''Mağlubiyetin verdiği stres ve sinirden olabilir. O an bir gerilim oldu. Böyle bir nedenden dolayı özür diliyorum'' dedi.

Konuk ekibin oyuncularından Murat Kayalı bundan sonraki haftalarda iyi sonuçlar alarak takımı kümede tutmayı istediklerini söyledi. 



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim