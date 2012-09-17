Bülent Uygun yerine Bayram Bektaş

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Bülent Uygun'un yerine katılan Bayram Bektaş, Uygun'un başına yabancı madde gelmesi nedeniyle toplantıya katılamadığını belirterek, ''Burada bulunmamın sebebi teknik direktörümüz Bülent Uygun'un başına bir cisim isabet etti. Maç bitiminde tam tünele girerken alnına yabancı madde geldi ve yarılma oldu'' dedi.





Maçla ilgili görüşlerini aktaran Bektaş, şunları söyledi:





''İstemediğimiz yenilgi aldık. Rakibi iyi analiz ederek en iyi şekilde hazırlandık. Ancak maalesef istediğimiz gibi olmadı. Beşiktaş'ın en etkili olduğu Fernandes'in duran toplarına önlem almaya çalıştık. Ama bu şekilde golü yedik. İkinci gol pas hatasından geldi. Üçüncü golü de tam hücuma çıkarken kalemizde gördük. Henüz taraftarlarımızla buluşamadık. İnşallah üst üste galibiyetlerle Elazığspor'u istediğimiz yerde olacağız.''





Beşiktaşlı Tomas Sivok'un Faubert'e yaptığı hareketin hatırlatılması üzerine Bayram Bektaş, ''Hakemler hata yapabilir. Ama oyunun skoruna etkide bulunduğunda insanlar düşünüyor. Pozisyonu görmemiş de olabilir. Ancak olan Elazığspor'a oluyor. Art niyet olduğunu söylemiyorum. Ama dikkatli olmaları gerekiyor'' diye konuştu.





Sanica Boru Elazığsporlu futbolcu Orhan Ak ise Beşiktaş'ın yan toplardan iki gol bularak kazandığını, bu şekilde dirençlerini kırdığını ifade ederken, maçın son dakikalarında yaşanan gerginlikle ilgili olarak da ''Mağlubiyetin verdiği stres ve sinirden olabilir. O an bir gerilim oldu. Böyle bir nedenden dolayı özür diliyorum'' dedi.





Konuk ekibin oyuncularından Murat Kayalı bundan sonraki haftalarda iyi sonuçlar alarak takımı kümede tutmayı istediklerini söyledi.











