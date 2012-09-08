Bülent Uygun: 'Ben eleştirirsem adamın aklını alırım'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak olan Sanica Boru Elazığspor'da bu karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Bülent Uygun, Beşiktaş maçının zor geçeceğinin bilincinde olduklarını ancak iyi mücadele ederek İstanbul'dan puanla dönmeyi istediklerini belirtti.





Ligin geride kalan haftalarında kaybedilen puanlar sonucu yapılan eleştirilere de değinen Bülent Uygun, eleştirilerin dozunda kalması gerektiğini, hakarete dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Uygun, yapılan eleştirilerin düzeyli olması gerektiğine de vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Elazığspor'u desteklemek mecburiyeti vardır. Herkes destekler. Sonunda eleştiri olacaksa beni eleştirebilirsiniz. Bir mahsuru yok ama eleştiri dozunu da bilerek, yerinde, üslubunda, tarzında yapmak gerek. Sonra ben de bir eleştirirsem adamın aklını alırım. Anladın mı? O anlamda da eleştiri yapan arkadaşın da aklını alırım. Çünkü onun aklını alma hakkına da sahibim. Nasıl milletin gözü önünde eleştiri dozunu ayarlamayarak hakaret ediyorsa, ben de ona gereken eleştiriyi yaparım. O yüzden bu süreci iyi tamamlamamız lazım, iyi bilmemiz lazım. Sonraki süreçte de zaten başarı gelir, rahat olun. Akhisar maçına çıktığımızda bu takımın mükemmel olduğunu göreceksiniz."



