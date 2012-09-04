Bülent Baturman: 'İlk üç maç çok önemli'

Spor Toto 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Bülent Baturman, sezon hazırlıklarını özel maçlarla tamamladıklarını belirterek, antrenmanlarda takımın teknik ve fiziki durumunu geliştirdiklerini anlattı.





Takımlar için sezonun ilk maçının çok önemli olduğuna dikkati çeken Baturman, istedikleri performansı sahaya yansıttıklarında karşılaşmalardan 3 puanla ayrılacaklarına inandığını kaydetti.





Baturman, Emrespor maçından galibiyetle ayrılmaları halinde 2. haftada sahalarında yapacakları maçın kendileri için avantajlı olacağını dile getirerek, ''Sahamızda oynamamız lehimize olacaktır. Sezonun ilk 3 haftasındaki maçlardan en fazla puanı toplamamız, üst sıralara çıkabilmemiz açısından çok önemli'' dedi.





''Sezonun ilk maçı bizim için çok önemli''





Geçen yıl futbolcuların Spor Toto 2. Lig'de tecrübe kazandığını belirten Baturman, göreve geldiklerinde çalışmalara futbolun temel kurallarını aktararak başladıklarını söyledi.





Baturman, bir sistem ve oyun düzeni belirleyerek futbolcuları aynı düşünce etrafında birleştirdiklerini dile getirerek, seyircilerin mücadele eden, hırslı bir takım izleyeceğini kaydetti.





Çalışmaların ardından fiziki olarak istedikleri seviyeye ulaştıklarını ifade eden Baturman, şöyle konuştu:





''Takımda genç oyunlar olduğu için mücadelenin içine oyun zekasını da eklememiz gerekiyor. Oyuncularımızı bu konuda motive ediyoruz. Hazırlık maçlarıyla lig maçları çok farklıdır. Bu nedenle sezonun ilk maçı bizim için çok önemli. Emrespor maçından iyi bir sonuçla dönüldüğünde her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum.





Futbolcularda geçen sezona göre hem fiziki hem de zihinsel olarak gelişme var. Genç futbolcularla mücadele edeceğimiz için ilk maçlardan iyi sonuçlarla dönmemiz çok önemli. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz.''