Bülent Arınç kafaları karıştırdı

Arınç, terörü sona erdirmek için ihtiyaç olursa yine görüşüleceğini” de belirterek, “Belki de görüşülüyordur” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, PKK'lılarla kucaklaşan BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması durumunda BDP ve PKK'lıların bundan yararlanacağını savundu. Arınç, "Sadece bu görüntülerden dolayı dokunulmazlıklarını kaldırırsanız diğer dosyalardan yargılama yapamayacağınıza göre neyi amaçladığınızı iyi düşünmeniz lazım. Yeni anayasa çalışmaları da bu yıl sonunda sonuçlanabileceğine göre dokunulmazlık konusunu bizim yeni anayasada çözmemiz gerekir" diye konuştu. Arınç Oslo belgelerinin açıklanması konusunda ise, “terörü sona erdirmek için ihtiyaç olursa yine görüşüleceğini” de belirterek, “Belki de görüşülüyordur” diye konuştu.

Bir televizyonun sorularını yanıtlayan Arınç, halkın yaşanan terör olayları nedeniyle bir yılgınlık içinde olamadığını belirtti. Bülent Arınç, “Bunların bir izahı var şüphesiz. Hükümet olarak bunu izah edebilecek durumdayız. Terörle mücadelenin de çok şiddetli ve akılcı biçimde devam ettiğini söylemeliyiz” dedi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısıyla övünme noktasında olmadıklarını belirten Arınç, devlet mücadelesinin de hukuk çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

-“HELİKOPTER NEDEN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADI?”-

Bingöl’de askeri konvoya yapılan silahlı saldırıyı da değerlendiren Arınç, konvoyda sinyal kesicilerin bulunduğunu fakat “teröristler açısından akıllıca bir hareketle” konvoyun son otobüsüne roket atarla saldırıldığını anlattı. Askerlerin neden helikopterle taşınmadığı sorusunu da yanıtlayan Arınç, “Bu çok mümkün görünmüyor. Ama bir helikopterin yukarıdan izleyerek koruyucu önlem alması belki mümkündü. Ama elimizdeki helikopterlerin o an nerede görevli olduğunu herhalde komutanlar çok daha iyi bilir” dedi.

-SON 4 YIL ANALİZ EDİLDİ-

Son dönem yaşanan olayların bir bütünün parçaları olarak görülmesi gerektiğini belirten Başbakan Yardımcısı Arınç PKK’nın 2012’de devrimci halk savaşı başlatmaya çalıştığını ama halkın buna yüz vermediğini, bunun üzerine KCK yapısıyla alt yapı oluşturmaya çalıştığını ama bu yapılanmanın da operasyonlarla çökertildiğini ifade etti. PKK’nın son olarak saha hakimiyeti taktiğini denediğini söyleyen Arınç, örgütün Hakkari bölgesinde şiddeti artırdığını, meseleyi uluslararası platforma taşımaya çalıştığını, buna karşın Şemdinli ve Beytüşşebap’ta perişan olduğunu belirtti. PKK’nın Gaziantep’teki patlama gibi sivillere yönelik olayların da üstlenmese de yaptığını belirten Arınç, örgütün küçük yaştaki çocukları eylemlerde kullandığını ifade etti. AKP hükümetinin teröre karşı başarılı bir mücadele sürdürdüğünü savunan Arınç, hükümetin son 3-4 yıl içinde geçmişteki mücadeleyi analiz ederek daha akılcı yöntemleri uygulamaya koyduğunu ifade etti.

-“DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRIMASINDAN PKK VE BDP YARARLANIR”-

İntihar eden oğlunu geçtiğimiz günlerde toprağa veren BDP’li Sırrı Sakık hakkında sosyal medyada yapılan bazı yorumları da eleştiren Arınç, BDP’nin PKK’dan bağımsız siyaset yapamadığını, bu nenle terörün sonlandırılması konusunda rol oynayamadığını ifade etti. BDP’lilerin PKK’lılarla kucaklaşması ve dokunulmazlıkların kaldırılması konusuna da değinen Arınç şunları söyledi: “Tuncel hakkında çıkan karar 2007’den beri devam eden bir dava sonucu çıktı. 2007’de milletvekili olduğundan tahliye edilmişti. Pek çoğu hakkında bu tür yargılamalar var bildiğim kadarıyla. BDP’lilerin parlamentoda 400’den fazla dosyası var. Bu dosyalardan her biri PKK’lılarla kucaklaşmalarından daha da ağırdır. 2011’den bu yana dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme gelmemiş de sadece bu olaydan dolayı gündeme getiriliyorsa bunun üzerine çok iyi düşünmek gerekir. Bazıları aykırı bulsa da sadece PKK BDP buluşması, öpüşmesi, koklaşmasını suç kabul edip dokunulmazlık kaldırmak ne kadar ciddi bir iştir? Sadece bundan dolayı kaldırırsanız diğer dosyalardan yargılama yapamayacağınıza göre neyi amaçladığınızı iyi düşünmeniz lazım. Ben basit bir şey söylüyorum. Dokunulmazlıklarla ilgili dosyalara bugüne kadar el sürmediğimize göre yeni anayasa çalışmaları da bu yıl sonunda sonuçlanabileceğine göre dokunulmazlık konusunu bizim yeni anayasada çözmemiz lazım. Çünkü sonuçları siyasidir, siyasi bir sonuç elde edilecekse PKK’nın da BDP’nin de bundan karının ne olacağını düşünmemiz lazım. Bir parti her gün ‘Beni kapatın’ diye bağırıyorsa, bir milletvekili ‘Ben suç makinesiyim benim dokunulmazlığımı kaldırın’ diyorsa, bizim de onların ekmeğine yağ sürmemizin ne faydası var?”

-SURİYE’NİN DÜŞÜRDÜĞÜ UÇAKTA FÜZE İHTİMALİ ÖNE ÇIKTI”-

Suriye tarafından düşürüldüğü belirtilen Türk savaş uçağı ile ilgili son gelişmeleri de paylaşan Arınç, Eskişehir’deki teknik çalışmaların devam ettiğini buna karşın Türk tarafının tezine aykırı bir veriye ulaşılmadığını, uçağın füzeyle vurulduğu ihtimalinin öne çıktığını belirtti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afyonkarahisar’daki cephanelik patlamasıyla ilgili açıklamalarını da değerlendiren Arınç, Kılıçdaroğlu’nun olayın sabotaj olduğu yönündeki açıklamalarıyla 25 şehidi de töhmet altında bıraktığını ifade etti.

-“BELKİ DE HALA GÖRÜŞÜLÜYORDUR”-

CHP’nin Oslo görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamaları da değerlendiren Arınç, yapılan açıklamanın aslında 1 yıl önce ortaya çıkan bir haber olduğunu, “terörü sona erdirmek için ihtiyaç olursa yine görüşüleceğini” de belirterek, “Belki de görüşülüyordur” diye konuştu. Erdoğan’ın İmam Hatip açıklamalarına da destek veren Arınç, askeri okullara da imam hatip mezunlarının gidebilecek olmasının “çok demokratik, eşitlikçi ve uygun bir hal" olduğunu ifade etti.