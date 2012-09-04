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Bulak: 'Yabancıların daha fazla katkı sağlayacağını düşündük'

Trabzonspor Genel Menajeri Giray Bulak, "Listemizde yerli oyuncular da vardı ama bize en çok katkıyı sağlayacak transferleri yapmaya çalıştık" dedi.

04 Eylül 2012 Salı 13:10
Bulak: 'Yabancıların daha fazla katkı sağlayacağını düşündük'
Yabancı transferinin artmasıyla ilgili eleştirilere cevap veren Giray Bulak, Bordo-Mavili takımın kadrosunda yer alan Adrian, Alazinho, Zokora, Colman, Cech, Sapara, Celustka, Henrique, Vittek, Bamba'ya son olarak Janko ve Emerson'un katılmasıyla yabancı sayısının 12'ye çıkmasıyla ilgili bilgi verdi. Trabzonspor'da fazla yabancı futbolcu bulunduğu yorumlarına hak verdiklerini vurgulayan Giray Bulak, şöyle devam etti: 

"Ama şunu da kabul edelim ki serbest yabancı transferinden dolayı ülkemizde çok fazla oyuncu yetiştirilmemeye ve kullanılmamaya başlandı. Bunun sıkıntısını bizim kadar diğer kulüpler de çekiyor. Araştırmalarımız neticesinde oluşturduğumuz listemizde Türk oyuncular da vardı, yabancılar da. Ama en çok katkı sağlayacak transferlerin yabancı olduğunu düşündük ve bu transferleri gerçekleştirdik." 

"Trabzonspor her zaman yabancı oyuncu alır" 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu sayısının kademeli olarak düşüreceğini de hatırlatan Giray Bulak, bu konuda şunları söyledi: 

"Bu sayı, zaman içinde aşağılara doğru çekilecek ve belli noktada kalacak. Ama Trabzonspor her zaman yabancı transferini yapacak, her zaman da yabancı oyuncularından ayrılacak. İyisini bulduğumuz, yerine koyduğumuz takdirde faydasızından ayrılacağız. Transferin son anlarına kadar ayrılıklar olabilir ama çok da ayrılık yaşanacağını sanmıyorum." 

Teklifler bekleniyor 

Trabzonspor'da özellikle yabancı oyunculara gelecek tekliflerin beklendiği bildiridi. Cech ve Vittek başta olmak üzere bazı yabancı oyuncularını kiralık veya satılık olarak takımdan göndermek isteyen yönetimin kadrodaki yabancı sayısını en az 10'a indirmek istediği öğrenildi. 

Soner ve Emre'ye Milli davet 

Trabzonspor'un yeni transferleri Emre Güral ve Soner Aydoğdu, A-2 Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. A-2 milli takımının 9 Eylül 2012'de Rostov'da Rusya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna davet edilen Soner ve Emre, 7 Eylül 2012 Cuma günü saat 18.00'de, İstanbul Sheraton Ataköy'de toplanacak A-2 Milli Takım kampına katılacak.
 
 
 
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