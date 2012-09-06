Bucaspor, Seyit Mehmet Özkan’a dava açtı

Seyit Mehmet Özkan, eski kulübü ile alacaklarına karşılık anlaşamayınca 7 milyon borcuna karşılık kulüp binasına ve tesislere haciz göndermişti. 2 gün süren haciz işlemleri sonunda tüm eşyaları haczettiren Seyit Mehmet Özkan, yasal hakkımı kullandım demişti.





Bucaspor Kulübü Başkanı Mehmet Bektur, yaptığı açıklamada ise artık bu bir savaştır ve telafisi yoktur diyerek, "Özkan yaklaşık 2 hafta önce Bucaspor Kaynaklar Tesislerimize gelerek akademi binasındaki su sebillerini ve güneş enerji sistemini hırsız gibi davranarak kamyona yükletip götürmeye kalkıştı.





Bugün savcılığa giderek kendisine haksız üstüne zimmet geçirme ve hırsızlık davası açtık. Bu iki suçtan yargılanması için ve ceza alması için tüm tutunaklarımız ile belgelerimiz elimizde mevcut. Özkan'ın çıkardığı haciz faturasını inceleteceğiz. Eğer Özkan, alacakları için 1 TL dahi tahsilat hatası yaptıysa yine hırsızlık suçundan yargılanması için dava açacağız ve ceza almasını sağlayacağız" dedi.





500 bin TL zarar





Özkan'ın gönderdiği hacizde el konulan eşyalarda 500 bin TL zarar olduğunu söyleyen Bektur, "Kulüp binamızda ve tesislerimizde gerçekleşen icrada 500 bin TL zarar var. Özkan tesislerimizde A takımın ve A2 takımımızın kaldığı prefabrik evleri de yerinden söktü. Evleri sökmekle kalmayan Özkan, çocuklarım dediği oyuncuların kaldığı döşekleri dahi haczetti. Hani bunlar senin çocuklarındı?" diye konuştu.





Başkan Bektur, Özkan'ın davranışının hiçbir etik anlayışa sığmadığını ifade ederek, "Onun bu Belden altı oyunlarıyla biz yönetim olarak daha da hırslandık. İcra koydurup götürdüğü eşyaların sıfırını ve daha iyisini aynı şekilde yerlerini yerleştirmeye başladık. Aldığımız bu yeni eşyaları kiralık olarak göstereceğimiz için istense de hiçbir şey haczedilemeyecek" dedi.





"Planını 1,5 sene önce yapmış"





Özkan'ın önceki senelerde kulübe gelen haciz işlemleri nedeniyle kendisinin de alacaklarına karşılık haciz koydurduğunu söyleyen Bektur, "Özkan kulübe gelen hacizler nedeniyle rahatsız olduğunu söyleyip kendisi eşyalara haczedip bu alacağını hiçbir zaman temin etmeyeceğine dair bizlere söz vermişti. Fakat Özkan bu işlemleri yaparken bugünleri planlamış. Kendisi Bucaspor'un şahıs şirketi olması için bilerek borçlandırmış ve bu hallere düşürmüştür. Biz haczedilen eşyaların yenisi yaptırmak için anlaştığımız mobilyacıyı Özkan bizzat kendisi arayarak onlar ne veriyorsa ben 2 katını veriyorum diyerek teklifte bulunmuştur. Mobilyacı da bu teklif üzerine bizimle anlaşmasını bozarak Özkan'ın yanına gitmiştir. Bu yapılan hareket Özkan'ın gerçek niyetini bir kere daha ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.





Bucaspor taraftarı İZVAK ile bağını kopardı





1928 Bucaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Evren Yiğit ise İzmir Gücü Spor Vakfı (İZVAK) ile ortaklaşa hareket ettikleri tüm projeleri iptal ederek bağlarını kopardıklarını açıkladı. Yiğit, "Yeni kulübünün medya işleri için Medyaspor ile anlaşan S.M.Özkan, İzvak'ın resmi sitesini de istediği gibi yönetmeye başladı. İzvak ve resmi sitesi tarafsız bir kurumdur. Fakat Medyaspor yönetiminde İzvak resmi sitesi izmirgucu.com.tr tarafsızlığını yetirmiştir. İzvak tarafsızlığını, resmi sitesini Medyaspor yönetimine bıraktığı sürece koruyamayacaktır. İzvak tarafsız bir kurumsa, gerçekten Bucaspor haciz haberi dahil kulübümüze zarar verilmeye çalışılan her şeyi yayınlar. Fakat bunun aksine Medyaspor yönetimindeki İzvak sitesi sürekli Altınordu'yu ön plana çıkartıp Özkan'a övgüler dizmektedir. Biz bu nedenle İzmir'in en büyük spor vakfıyla tüm bağlarımızı kopartıp artık ortak hareket etmeyeceğimiz İZVAK Başkanı Tuğrul Yemişçi'ye ilettik" dedi.