Bucaspor deplasmanda yine kazanmak istiyor

Ligin 3. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Bucaspor, deplasmanda ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek.
Ligde ilk hafta deplasmanda Torku Konyaspor'u 2-0 yendikten sonra İzmir'de Kayseri Erciyesspor'a 1-0 mağlup olan Bucaspor, yarın deplasmanda Adanaspor ile 3 puan mücadelesi verecek.
Adana 5 Ocak Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Adanaspor'un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Havayolu ile Adana'ya giden Bucaspor, Adana'da akşam saatlerinde yapacağı antrenmandan sonra kampa girecek.
Bucaspor'un maç kadrosunda, şu futbolcular yer alıyor:
Zafer Çevik, Ömer Kahveci, Samet Dinçer, Efe Halil Özarslan, Luiz Henrique, Emre Balak, Alparslan Erdem, Okan Alkan, Fahri Akyol, Civar Çetin, Oğuz Sabankay, Aykut Çeviker, Akın Açık, Erkan Taşkıran, Umut Gündoğan, Mehmet Batdal, Mohamed Dahmane, Abdullah Keseroğlu, Burak Aydın.