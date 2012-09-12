Bucaspor’dan borç açıklaması

Seyit Mehmet Özkan'ın toplam alacağının 7 milyon 905 bin TL olduğunu, bu meblağın kendisinin hazırladığı ödeme şekline uygun olarak ödeneceğini belirten Bucaspor yönetimi, şu bilgileri verdi:

"Bucaspor Akademi adı altında faaliyet gösteren Bucaspor Gençlik Geliştirme Derneği'nin lisanslı tek futbolcusu yoktur. Alt yapıdaki bütün sporcuların lisansları Bucaspor'a aittir. Bu sporcular üzerinde başka bir kişi, kurum ve kuruluşun hukuki hakkı veya lisans devrine dair protokolü bulunmamaktadır. Sayın Özkan'ın yıllardır, (Kimi cami yapar, kimi okul yapar. Ben de çocukları ve sporu seviyorum. Benim camim de, okulum da budur. Ben de bununla anılmak istiyorum. Geri almamak üzere bu yatırımları yapıyorum) sözüne rağmen Altınordu'ya gittikten sonra haciz işlemi başlatmıştır. Bu ödemeye ilişkin olarak Bucaspor'un futbolcusuyken Seyit Mehmet Özkan tarafından Altınordu kamplarına götürülen 84 futbolcunun lisans haklarını, yetiştiricilik bedelleri karşılığında ve bu bedeli Seyit Mehmet Özkan'ın alacaklarından mahsup etmek üzere vermeye hazırız. Ayrıca Salih Uçan'ın bonservisi için Fenerbahçe'den gelen toplam 350 bin euroluk 3 adet çeki, alacaklarından mahsup edilmek üzere Seyit Mehmet Özkan'a vereceğiz. Özkan'ın bu ödemelerden sonra kalacak bakiye alacaklarını da 2007-2012 arası dönemde alt yapıdan yetişen sporcuların satışından elde edilecek bonservislern yarısını aktararak ödeyeceğiz. Bu uzlaşma önerilerinin temel sebebi, Altınordu kamplarına götürülen 84 sporcumuzun, futboldan kopmaması ve yaş gruplarına ilişkin liglerde oynayabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle teklifimiz 2012-2013 dönemi lisans çıkarma tarihine kadar geçerlidir."



