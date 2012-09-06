Bucaspor’da haciz şoku

PTT 1. Lig ekiplerinden Bucaspor'da futbol akademisi kurucusu olan ve daha sonra görevinden ayrılan Seyit Mehmet Özkan, alacakları için kulüpte haciz işlemi yaptırdı.





Bucaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Kaynar, Bucaspor Futbol Akademisi Kurucu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, alacakları için kulüp binasında ve tesislerde haciz işlemi yaptırdığını, bu nedenle söz konusu yerlerde oturacak sandalyenin bile kalmadığını söyledi.





Kaynar, şunları kaydetti:





''Kulüp başkanımız Mehmet Bektur, bu konuda daha detaylı açıklamalar yapacaktır. Seyit Mehmet Özkan, Bucaspor camiasına karşı yanlış yapmıştır. Biz kendisini kulüpten göndermedik. Kendisi yazdı ve oynadı. Yaklaşık 7 milyon liralık alacağı için dün akşam 17.00'ye kadar görüşme yapmıştık. Bizden teklif istediler, biz bir teklif sunduk. Arada da çok fark yoktu. Anlaşma müzakere edilerek olur. Görüşmeler devam ederken böyle bir olayın olması şaşırtıcı. İki masa, iki sandalye ile borç ödenmez. Amaç Bucaspor'u küçük düşürmek. Bundan sonra Buca halkı Bucaspor'a sahip çıkacaktır. Bugün Bucaspor'a yapılanları futbol kamuoyunun değerlendirmesi gerekiyor. Biz büyük bir camiayız, bunu da aşarız. Bucaspor, milli takımlara çok oyuncu vermiştir, vermeye de devam edecektir.''