Bucaspor’da Adanaspor mesaisi sürüyor

Adanaspor ile karşılaşacak olan Bucaspor hazırlıklarını Kuşadası'nda sürdürüyor.





PTT 1. Lig'de ikinci haftayı puansız kapatan Sarı-Lacivertliler, 8 Eylül Cuma gününden bu yana Kuşadası Adakule Otel'de Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Liglere verilen milli takım arasında genç bir kadro ile çıktığı Denizlispor karşılaşmasından 3-0 mağlup ayrılan Bucaspor'da, Adanaspor maçı öncesi Kayseri Erciyesspor maçında kırmızı kart gören Mehmet İncebacak ve sakatlığı bulunan Berkay Samancı dışında eksik bulunmuyor.





Bucaspor'un, ligde 3.hafta maçında 17 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Adana 5 Ocak Stadı'nda Adanaspor ile karşılaşacağı maç, ev sahibi Adana'nın cezası nedeni ile sadece çocuk ve bayan seyirciler izleyebilecek. Saat 20.00'da başlayacak zorlu mücadele canlı olarak TRT Spor kanalından yayınlanacak.