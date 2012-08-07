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Bucaspor’a Brezilyalı forvet

Bucaspor, Brezilyalı forvet Robert De Pinho için temaslara başladı.

07 Ağustos 2012 Salı 12:00
Bucaspor’a Brezilyalı forvet


Eski futbolcusu Mehmet Batdal'dan günlerdir beklediği "iyi" haberi alamayan, denediği yabancı forvetlerden de bir türlü memnun kalmayan Bucaspor'a, Brezilyalı ünlü santrfor Robert De Pinho önerildi.

Brezilya'nın Botafogo takımında profesyonel olan 31 yaşındaki santrforun, çok sayıda takım gezdiği, Rusya'nın Spartak Moskova, Hollanda'nın PSV Eindhoven ve İspanya'nın Real Betis gibi Avrupa'daki önemli kulüplerinde de top koşturduğu açıklandı. Real Betis formasıyla 2006-07 sezonunda, La Liga'da 47 maçta 16 gol kaydeden 1.84 boyundaki futbolcu, 2009-10'da ise Brezilya'nın Palmeiras ekibinde, 35 maçta 19 gol attı. Son takımı olan Güney Kore'nin Jeju United takımından geçtiğimiz günlerde ayrılan Robert De Pinho'nun, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Türkiye'ye gelmek istediği öğrenildi.

Şu ana kadar forvet arayışında istediğini bulamayan Bucaspor'da, kariyerli bir golcü isteyen teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın, Robert De Pinho konusunda yönetime vereceği rapora göre hareket edilecek.

 Kaynak: DHA-Ulaş Sağ

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