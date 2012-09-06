Bu yıl yüzde 4 civarında büyürüz

Asya Borsa İstanbul Buluşması toplantısının açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'nin son 10 yılda çok ciddi bir siyasi ve ekonomik reform sürecinden geçtiğini kaydetti.



Babacan, Türkiye'nin bütçe açığını azaltmasına, kamu borç stokunu daha aşağılara çekmesine rağmen, 2010 yılında yüzde 9,2 oranında, 2011 yılında da yüzde 8,5'luk bir büyüme elde ettiğini, bu büyümenin tamamının özel yatırım harcamaları ile özel tüketim harcamasından geldiğini, kamu harcamalarının büyümeye katkısının sıfır olduğunu söyledi.



Babacan, tedbirler almaya başladıklarını, özellikle kredi hacminin daha kontrollü bir şekilde artmasını sağlayacak makro ihtiyati tedbirleri almaya başladıklarını anımsattı.





''Büyüyelim ama tasarruf oranlarımızın bize imkan sağladığı oranda ve sürdürülebilir oranda'' ifadesini kullanan Babacan, bu yıl Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 4 civarında olacağını, bu oranın kendi başına Avrupa'da en yüksek büyüme oranlarının başında geldiğini anlattı.



Babacan, yüzde 4'lük büyüme oranının daha sürdürülebilir, riskleri daha kontrol altında tutan bir büyüme oranı olduğunu kaydetti.