Dün akşam yaklaşık 2 bin kişilik bir grup Çekmeköy Taşdelen Meydanı’nda toplanıp Ekşioğlu Mezarlığı’na doğru yürüyüşe geçti."Kahrolsun PKK " ve "Her Türk Asker Doğar" sloganları atarak ilerleyen gruba polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alarak eşlik etti.Polis ekipleri mezarlığa 1 kilometre kala grubu durdurarak dağılmalarını istedi.
Olaysız dağılan gruptakiler Beytüşşebap ’ta yaralanan, hastanede ölen bir teröristin cenazesinin Ekşioğlu mezarlığına gömüldüğü şeklindeki iddia üzerine toplandıklarını söyledi.
Bu söylenti vatandaşı sokağa döktü
Dün akşam yaklaşık 2 bin kişilik bir grup Çekmeköy Taşdelen Meydanı’nda toplanıp Ekşioğlu Mezarlığı’na doğru yürüyüşe geçti.
Dün akşam yaklaşık 2 bin kişilik bir grup Çekmeköy Taşdelen Meydanı’nda toplanıp Ekşioğlu Mezarlığı’na doğru yürüyüşe geçti."Kahrolsun PKK " ve "Her Türk Asker Doğar" sloganları atarak ilerleyen gruba polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alarak eşlik etti.Polis ekipleri mezarlığa 1 kilometre kala grubu durdurarak dağılmalarını istedi.