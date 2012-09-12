Bu söylenti vatandaşı sokağa döktü

Dün akşam yaklaşık 2 bin kişilik bir grup Çekmeköy Taşdelen Meydanı’nda toplanıp Ekşioğlu Mezarlığı’na doğru yürüyüşe geçti."Kahrolsun PKK " ve "Her Türk Asker Doğar" sloganları atarak ilerleyen gruba polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alarak eşlik etti.Polis ekipleri mezarlığa 1 kilometre kala grubu durdurarak dağılmalarını istedi.

Olaysız dağılan gruptakiler Beytüşşebap ’ta yaralanan, hastanede ölen bir teröristin cenazesinin Ekşioğlu mezarlığına gömüldüğü şeklindeki iddia üzerine toplandıklarını söyledi.