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Bu sezonun modası

Bu sezon birbirinden harika trendler yine bizleri yalnız bırakmayacak. Hem yakalarda, hem stilde yeni tarzlar keşfederek sizler de sezona ayak uydurabilirsiniz

26 Eylül 2012 Çarşamba 15:03
Bu sezonun modası

Bu sezon geçtiğimiz sezonlarda da olduğu gibi kapalı yaka en çok tercih edilen ve sevilen trendler arasında yer alıyor. Retro bir hava veren bu tarz kıyafetleri neredeyse tüm markaların koleksiyonlarında bulabilir, farklı modelleri yepyeni bir stil yaratabilirsiniz.

Büyüklerimizin bizler için uğraşarak ördüğü ve dolabımızın bir köşesinde öylece duran el örgüsü kazaklarımızı ve elbiselerimizi çıkarma zamanı geldi. Bu sezon en çok tercih edilecek parçalardan biri de örgü modelleri.

Tüm kadınlar bu sezon asker olmaya hazırlanıyor. Asker yeşili gömleklerin, jeanlerin ve en önemlisi kamuflaj desenli montların çok sevildiğini ve bu tarzın adının militer olduğunu söyleyelim.

Her yıl olduğu gibi bu yılda deri favoriler arasında. Bu sezon yine tüm mağazalarda siyah deri parçaların ve en önemlisi ceketlerin olduğunu göreceksiniz.

Bu sezon bir farklılıkla daha geldi. Oversize, yani büyük beden. Özellikle zayıf kadınların tercih ettiği bu montları ve kıyafetleri kesinlikle denemelisiniz.

Kaşe kabanlarda bu sezon rakipleriyle birlikte görücüye çıkan önemli parçalar arasında. Her yıl giyilen bu parçaları bu yıl daha sık göreceksiniz.

Zımbalar bu sezon hem ayakkabılarınızı, hem de deri parçalarınızı zevkle ve şıklıkla süsleyecek. Daha asi ve seksi bir görünüm için sizlerde mağazalardan temin edebilir ya da el becerinize güveniyorsanız kendiniz yapabilirsiniz.

Blazer ceketler bu sezon stil değiştirerek tekrar hayatımıza giriyor. Daha maskülen tarza bürünen ceketler bu sezon yine çok sevilecek.

Tüm markaların son koleksiyonlarında yer alan tuxedo jeanlar sizce nasıl? Kenardan çizgileri olan bu tarz bir jean ya da kumaş pantolonu sizler tercih eder misiniz?

Geçtiğimiz sezonun en çok sevilen modellerinden deri taytlar bu sezon da peşimizi bırakmıyor. Hem bizlere kattığı seksapalite, hem de asi bir tarzla yine herkes onu çok sevecek.

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