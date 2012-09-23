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Bu Router'lar sizi daha da akıllı yapacak

Mükemmel ağ alanları yaratılıyor.

23 Eylül 2012 Pazar 15:15
Bu Router'lar sizi daha da akıllı yapacak

TP-LINK Ar-Ge biriminde çalışan 4.000 Ar-Ge mühendisinin geliştirdiği routerlar ile aynı anda HD video izlemeyi, oyun oynamayı, yüklü dosyaları indirmeyi, yazıcıdan çıkış almayı sağlayacak mükemmel ağ alanları yaratılıyor.

Network teknolojisindeki gelişmeye paralel olarak kablosuz network ürünlerinin sağladığı hız ve kapasite artıyor, böylece ev veya ofislerdeki kablosuz ağların işlevleri gelişen dijital cihazların yeni niteliklerine uygun olarak çeşitleniyor. Bugünün network cihazları aynı anda HD video akışını, oyun oynamayı, yüklü dosyaları indirmeyi, FTP sunucu özelliği ile uzaktan yazıcıya bağlanarak baskı almayı, müzik dinlemeyi mümkün kılıyor. Kablosuz  ağ ürünleri alanında dünyada ve Türkiye’de pazar lideri olan TP-LINK’in geliştirdiği routerlar evde, ofiste ve seyahat esnasında  mükemmel ağ alanları yaratmak için yüksek performanslı ideal çözümler sunuyor.

TP-LINK tarafından geliştirilen TD-W8968 modem router, günümüz kullanıcısının evde veya ofiste gelişmiş network çözümlerinin tümünü tek bir cihaz üzerinden alma talebine etkin bir yanıt oluşturuyor.  Böylece gelişmiş networkünü birden fazla amaçla kullanmak isteyenlerin modemin yanı sıra router satın alması zorunluluğu ortadan kalkıyor.

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