Bu PKK'lı terörist heryerde aranıyor

Şırnak'ta bayram alışverişindeyken öldürülen AK Parti Milletvekili Dindar'ın kardeşi Ramazan Dindar'ın ölümüyle ilgili, katile ait görüntülere ulaşıldı.

Polis, Cizre'de silahlı saldırı sonucunda öldürülen Ak Parti Şırnak milletvekili Mehmet Emin Dindar'ın kardeşi Ramazan Dindar'ın katil zanlısının görüntüsüne ulaştı.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Şırnak polisi, olay yeriyle bağlantılı yüze yakın kamera görüntüsünü tek tek inceledi. Bu çalışma sonucunda elde edilen şüphelinin görüntüsü, saldırıya tanık olan kişilere gösterildi. Bilgi sahiplerinin şüpheliyi doğrulamaları üzerine polis birimleri, katil zanlısının peşine düştü.

Olayın PKK bağlantılı olduğu yönünde elde edilen ilk deliller sonrasında, Şırnak polisinin şüphelinin bağlantılarını arıştırmaya başladığı öğrenildi. 17-18 yaşlarındaki şüpheli yaklaşık 170 cm. boyunda, esmer tenli. Zanlının, olay sırasında kısa saçlı ve bıyıklı olduğu, gri tişört ve koyu renkli pantolon giydiği görülüyor.

Görgü tanıklarından bazıları verdikleri ifadelerde, cinayeti gerçekleştirenlerin olay anında PKK lehine slogan attıklarını duydukları yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştı.