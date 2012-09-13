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Kredi Kayıt Bürosu'ndaki 25 milyon kişye ait risk bilgileri artık sadece bankalarda değil günlük hayatın her aşamasında kullanılacak...

13 Eylül 2012 Perşembe 12:10
Bu listeye düşen yandı!

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), bugüne kadar sadece bankalarla paylaştığı 25 milyon kişinin kredi ve kart bilgilerini 10 Eylül itibariyle hem bireyler hem de kurumların hizmetine sundu. Risk Raporu bankalardan birkaç dakika içinde alınabilecek. Bundan böyle, bankalardan borç talep eden, ev kiralamak veya işe girmek isteyen Risk Raporu'nu getirmek zorunda. Raporu temiz olmayan kredi kullanamayacak, ev kiralayamayacak, dükkan açamayacak hatta işe bile giremeyecek.

Ev kiralamak, kredi almak, bir işe girmek ve hatta evlenmek isteyen kişilerin bile risk puanı sorulmaya başlandı. Kredi Kayıt Bürosu (KKB), 25 milyon kişinin kredi ve kart bilgilerini 10 Eylül itibarıyla paylaşmaya başladı. Bugüne kadar sadece bankalarla paylaştığı bilgileri bireylerin de hizmetine sunan KKB, hayatı daha şeffaf hale getirirken, “Riskine göre muamele” dönemi de başlamış oldu. Bundan böyle kişilerin kredi kartı bilgileri, kart ödemesini zamanında yapıp yapmadığı, faturalarını ödeyip ödemediği KKB'den öğrenilebilecek. Böylece kişilerin bütün finansal durumu ve borç ödeme alışkanlıkları şeffalık kazanacak ve ev kiralarken, borç alıp verirken, yeni iş kurarken, kısacası bütün üçüncü kişilerle olan finansal ilişkilerde şeffaflık olacak. Kredi Kayıt Bürosu'nda tutulan bilgiler, kişilerin onayı halinde talep edene verilebilecek. Yani, bir kişi herhangi birinin bilgisini, kendi onayı olmadan alamayacak. Şimdilik sadece bankalar aracılığıyla bu bilgilere ulaşılabilirken, yakında internet, akıllı telefon gibi farklı kanallardan da bu bilgilere ulaşılacak. Altyapı çalışmalarının ardından cep telefonundan su faturasına, doğalgaz ve vergi ödemelerine kadar birçok bilgi risk raporunda yer alacak. Yurt dışında da kullanılan risk raporu uygulaması, en çok evini kiraya verenlerle kredi kullandıracak şirketler tarafından kullanılıyor. (Bugün)

 

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