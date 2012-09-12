Bu köpekleri besleyenlere kötü haber

Tasarıya göre, hayvanlara işkence yapmak, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bunlar gibi tehlikeli köpek ırklarını ve melezlerini üretmek, sahiplenmek, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek, sahipli ve sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde veya dışında başıboş bırakmak, ev ve süs hayvanı satışı yapan yerlerde yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvanları satmak, hayvanlara işkence yaparak ölümüne sebebiyet vermek yasak kapsamında yer alacak.



Tasarıyla, üretilmesi, sahiplenilmesi ülkeye girişi ve satışı yasaklanan tehlikeli hayvanların geçici hayvan bakımevlerine teslim edilmesi zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, tehlikeli köpek sahiplenenlerin dışında tehlikeli köpek bulunduranlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde köpeklerini bakımevlerine teslim etmek zorunda olacak.